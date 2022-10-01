Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” istihdamı yapılacaktır. Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
01.10.2022 - 17:29 | Son Güncelleme: 01.10.2022 - 17:33
Türkiye Gazetesi
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
915723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/915723.aspx
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