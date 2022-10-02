Türkiye Gazetesi

KPSS ÖABT saat kaçta bitiyor? 2 Ekim KPSS ÖABT kaç dakika? Kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin giriş yaptığı KPSS ÖABT oturumları başladı. Adaylar sınava giriş yaparken yakınları ise sınav süresi hakkında araştırma yapıyor. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 10.15’te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45’te başlayacak.

Sınav süresi adayların giriş yaptığı alana göre değişiklik gösterecek.

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise), Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15) grubunda adaylara 75 soru sorulacak ve sınav 150 dakika sürecek. Yani sınavın bitiş saati 12:45 olacak.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) grubunda ise 75 soru için 120 dakika verilecek. Yani sınav 12:15’te bitecek.

İngilizce, Sınıf Öğretmenliği (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30)) grubunda ise 75 soru ve 120 dakika olacak. Sınav 12:15’te sona erecek.

KPSS ÖABT KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.