Türkiye Gazetesi

KPSS ÖABT soru cevapları 2022! Devlet kadrolarında yer almak isteyen öğretmen adaylarının giriş yaptığı KPSS ÖABT oturumları başladı. 2 Ekim itibariyle iki oturumda düzenlenecek sınava öğretmen alanına göre giriş yaptı. Sınavın ardından kaç puan aldığını hesaplamak isteyen adaylar soruları ve cevapları görmek istiyor. KPSS ÖABT soruları cevapları PDF arama motorlarında sorgulanıyor.

KPSS ÖABT SORU CEVAPLARI 2022 YAYINLANDI MI?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınavlardan sonra ÖSYM’den konuyla ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.

KPSS ÖABT’DE KAÇ SORU VAR?

ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru soruluyor. Alan eğitimi ile ilgili 30 soru, tüm alanlarda alan bilgisiyle ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru yöneltiliyor.

ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise) ve Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarında adaylara 150 dakika veriliyor. Geriye kalan ÖABT sınavlarında süre 120 dakika olarak belirleniyor.

KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor.