Türkiye Gazetesi

KPSS ÖABT 65, 70, 75, 80, 85 puan kaç net? KPSS ÖABT kaç net gerekiyor sorusuna 2022 yılındaki sınavın ardından da cevap aranıyor. Öğretmen adaylarının branşlarına göre giriş yaptığı KPSS ÖABT’de heyecan başladı. Adayların puan hesapları sınavda yaptığı nete göre sıralanıyor. Net sayısına göre adayın aldığı puan belli oluyor.

KPSS ÖABT KAÇ NET GEREKİYOR?

18 branştaki öğretmen adaylarına Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinin yanı sıra ÖABT uygulanıyor.

ÖABT’ ye katılan adayların KPSSP121 puanı hesaplanıyor. Söz konusu alanlarda bu puan esas alınarak yerleştirme gerçekleştiriliyor. Soruların puan türüne etkisi şu şekildedir:

Genel Yetenek Testi %15, Genel Kültür Testi %15, Eğitim Bilimleri %20 ve ÖABT %50.

KPSS PUAN HESAPLAMA YOLLARI

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

KPSS ÖABT soru cevapları – 2022 KPSS ÖABT soruları cevapları PDF yayınlandı mı? KPSS ÖABT soru cevapları 2022 sınavının ardından merak ediliyor. İki oturumda düzenlenen KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim Pazar günü tamamlanıyor. Giriş yapan öğretmen adayları sınavdan hemen sonra soruları ve cevapları öğrenmek istiyor. Peki; KPSS ÖABT soruları cevapları PDF yayınlandı mı?