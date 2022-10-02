Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
02.10.2022 - 17:42 | Son Güncelleme: 02.10.2022 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : ilan,
916041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/916041.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER