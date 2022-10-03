Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
03.10.2022 - 15:33 | Son Güncelleme: 03.10.2022 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
916392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/916392.aspx
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