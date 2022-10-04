Türkiye Gazetesi

KYK yurt izni 30 güne mi düştü? KYK izinleri kaç gün oldu? KYK yurtlarında kalan binlerce öğrencinin belirli bir süre izin hakkı bulunuyor. Öğrenciler yurttan çıkış yaptığını belirtiyor ve izin almıyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre KYK izinlerinin 30 gün olduğu belirtiliyor. Peki; KYK izinleri kaç gün oldu?

KYK İZİNLERİ KAÇ GÜN?

KYK yurtlarına giriş çıkış serbest değildir. Yurtta kalan öğrenciler belirli bir zaman diliminde yurda giriş yapmalıdır. İzin olmaksızın dışarı çıkılamayan yurtlarda izin süresinin 75 günden 30 güne düşürüldüğü belirtildi. Ancak KYK’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK YURT İZNİ NASIL ALINIR?

Genciz Biz sitesine “https://gencizbiz.kyk.gov.tr/” bu bağlantıdan giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “izinler” bağlantısına tıklayıp yeni izin talebi oluşturmalısınız. Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledikten sonra talebinizi gönderebilirsiniz.

KYK İZİN DÖNEMİ YILLIK MI?

KYK yurtlarında uygulanan izin hakkı süresi tüm yılı kapsıyor. Yani ikinci dönemde izinler sıfırlanmıyor.