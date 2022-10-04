Türkiye Gazetesi

DENEYAP sonuçları 2022 yılında öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. 42 ilde tamamlanan ikinci aşama sınavına ortaokul ve lise seviyesinde öğrenciler katıldı. Sınav sonucuna göre 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek. Peki; DENEYAP uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

DENEYAP UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI 2022

Sınav sonuçlarına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KAÇ KİŞİ ALINACAK?

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için 42 ilde 50 atölye için sınav yapıldı, sınava 17 bin 959 öğrenci katıldı.

İkinci aşama sınavı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon, Amasya, Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Sınava 11 bin 814 ortaokul, 6 bin 145 lise seviyesinde öğrenci katıldı. Sınav sonrasında 4 bin 450'si ortaokul, 2 bin 353'ü lise olmak üzere toplamda 6 bin 803 öğrenci kabul edilecek.

Uygulama sınavı için öğrencilerden, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını yapacak çevre dostu elektrikli yük gemisi tasarlamaları ve görev olarak doğrusal bir rota izleyerek yük taşımaları istendi.

Öğrencilerin tasarım ve sunum becerileri, geminin sağlamlığı, yüke dayanıklılığı ve parkuru tamamlama becerisi ölçüldü.