Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY İSTANBUL

Öğretmen açığını kapatmak için 1 Eylül 2022 tarihinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerin 12 Eylül 2022 tarihinde okullarda olacağını, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da sürecin hızlı işleyeceğini, okulların açıldığı haftayı takiben ataması yapılan sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlama prosedürlerinin tamamlanacağını açıkladı.

Ancak 1 Eylül 2022 tarihinde ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle halen göreve başlayamayanlar var. Bazı bölgelerde ise öğretmenler göreve başlatılana kadar ücretli öğretmen olarak görevlerini sürdürüyor.

DOSYALAR BEKLETİLMİYOR

20 bin öğretmen atamasının 10 bini İstanbul’a yapıldı. Durum böyle olunca soruşturmalarda öğretmenlerin gözü kulağı İstanbul'da... İstanbul'da güvenlik soruşturmalarının son durumunu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile konuştuk.

"Noktalanan bir dosyanın bizde bekletilmesi söz konusu değil" diyen Levent Yazıcı şunları söyledi: Güvenlik soruşturmaları 'ek belge' talepleri istenildiği için süreç bu şekilde oluyor. Burada da tam gaz çalışılıyor. Erken bitirilmesi için herkes aralıksız bir mücadele veriyor. Noktalanan her dosya direkt söz konusu adaya iletiliyor ve o arkadaşlarımız görevlerine başlıyorlar. Noktalanan bir dosyanın bizde bekletilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey mümkün olabilir mi!..

'800 DOSYA KALDI' DOĞRU DEĞİL

Gözü güvenlik soruşturmalarında olan öğretmenlerin 'İstanbul'da 800 kişinin dosyası bekleniliyor' iddialarını da İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya sorduk. Levent Yazıcı şöyle konuştu: Burada bir rakam kesinlikle vermem söz konusu olamaz. Ama belirtiğiniz rakamlar kesinlikle doğru değil. Bu rakamların çok çok altında bir dosya kaldı. Soruşturmalar minimize edilmiş durumda. Noktalanması için çalışılıyor.

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