Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 60’ın üzerindeki lisans ve önlisans programlarında yer alan 1000’in üzerindeki ders ve bu derslere ait 30.000’e yakın öğrenme malzemesini açık erişime sunuyor. https://ddp.anadolu.edu.tr adresinden erişilecek olan dijital derslerde, ders kitapları, ünite özetleri, sesli ders malzemeleri, ders anlatım videoları, ders sunum malzemeleri yer almakta. Anadolu Üniversitesi bu platformda sunulan dijital ders kitaplarını basılı olarak almak isteyen kullanıcılara uygun fiyata satın alma olanağı da sunuyor.

Dijital ders platformunun, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve yaşamboyu eğitime gönül vermiş tüm bireylerin ilgi odağı olacağı düşünülüyor. Projenin lansmanında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal “Dijital Ders Platformu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları arasında yer alan herkes için nitelikli eğitim, fırsat eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, bilginin paylaşılması ve yayılması gibi hedeflere ulaşmada da Anadolu Üniversitesi olarak katkı yapmaktayız” ifadesini kullandı.

ZAMAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ ERİŞİM

Rektör Erdal, özellikle üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının bu kaynakları ders ve araştırmalarında yaygın biçimde kullanacağını ve her yaştan öğrenmek isteyen bireylerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak her yerde ve her zaman bu kaynaklara erişebileceğini ekledi.

Lansman sonrasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, çağın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmış 30 binin üzerindeki dijital eğitim materyali hazırladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için hazırlanan ve tüm kamu kurumlarının hizmetine sunulan yerli ve milli dijital eğitim platformuna Uzaktan Eğitim Kapısı; uzaktanegitim.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. İş birliği çerçevesinde Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden kamu çalışanları, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan; 1.046 ders kitabı, 12.289 ders sunusu, 2.987 video, 7.823 ünite özeti ve 6.614 sesli özete en güncel haliyle erişim sağlayabilecek. Proje lansmanında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr Salim Atay “Bu iş birliğinin kamu çalışanlarımızın gelişimine ve kamuda verimliliği arttırma gayemize son derece kıymetli bir katkı sunacağına inanıyor, tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

