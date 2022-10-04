Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alıyor
04.10.2022 - 16:47 | Son Güncelleme: 04.10.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
916920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/916920.aspx
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