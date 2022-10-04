Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

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