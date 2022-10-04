Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 öğretim üyesi alıyor
04.10.2022 - 16:52 | Son Güncelleme: 04.10.2022 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 43 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
916923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/916923.aspx
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