Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
04.10.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 04.10.2022 - 16:57
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
916929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/916929.aspx
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