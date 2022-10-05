Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamındaki Merkezî Sınava yönelik hazırlanan ekim ayı örnek soru kitapçığı yayımlandığını duyurdu.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklama:



2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Böylece Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.465'e ulaştı.



8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.



Örnek sorulara meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişilebiliyor.



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