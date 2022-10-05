Türkiye Gazetesi

MEB LGS Ekim ayı örnek soruları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı Ekim ayı örnek soru kitapçığında toplam 45 soru yer alıyor. Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8’inci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 465'e ulaştı. Bu kitapçıklar 8. sınıf öğrencileri için kaynak olacak.

KAÇ SORU VAR?

Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Böylece Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.465'e ulaştı.

8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

MEB LGS EKİM AYI ÖRNEK SORULARI

Aşağıdaki bağlantıdan MEB LGS Ekim ayı örnek sorularının sözel ve sayısal kitapçıklarına ulaşabilirsiniz.

2023 LGS NE ZAMAN?

LGS 2023 tarihi henüz belirlenmiş değil. Sınav tarihi belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz. Sınav geçtiğimiz yıl 5 Haziran günü yapılmıştı. Bu yılki sınavın da Haziran ayının ilk haftasında yapılacağı tahmin ediliyor.