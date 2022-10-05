Türkiye Gazetesi

Eğitim öğretim dönemini verimli geçirmek için öğrencilerin dinlenmesi büyük önem taşıyor. Dinlenme şansı yakalayan ve yoğun tempodan uzaklaşan öğrenciler daha verimli oluyor. Verimi artırmak amacıyla birinci ve ikinci döneme birer haftalık “ara tatil” uygulaması getirilmişti. Tatil döneminde öğrenciler toplam 9 gün eğitime ara veriyor. Peki; 1. ara tatile kaç gün kaldı? 2022-2023 döneminde okulların kapanmasına kaç gün var? İşte yanıtı!

ARA TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

2022-2023 eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler tatile 11 Kasım’dan itibaren çıkabilecek.

5 Ekim itibariyle ilk ara tatilin başlamasına toplam 37 gün kaldı.

MEB OKUL TAKVİMİ

2. dönemde yapılacak ara tatil 17-20 Nisan tarihleri aralığında olacak. Öğrenciler tatile 14 Nisan gününden itibaren çıkabilecek.

23 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında öğrenciler 15 tatil yani sömestr tatiline çıkacak. Böylelikle en uzun dinlenme dönemi olacak.

Okulların tamamen kapanması ve eğitim yılının sona ermesi 16 Haziran 2023 günü olacak. Karnelerini alan öğrenciler uzun yaz tatiline kavuşacak.

2023’TEKİ RESMİ TATİLLER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün