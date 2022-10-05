Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alıyor
05.10.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 05.10.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Abdullah Gül Üniversitesi Araştırma görevlisi ve Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
917376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/917376.aspx
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