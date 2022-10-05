Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi alıyor
05.10.2022 - 17:09 | Son Güncelleme: 05.10.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
917388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/917388.aspx
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