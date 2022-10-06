Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
06.10.2022 - 17:09 | Son Güncelleme: 06.10.2022 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
917853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/917853.aspx
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