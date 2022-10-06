Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Sabancı Üniversitesi akademik personel alıyor
06.10.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 06.10.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
917862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/917862.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- Erdoğan'ın teklifi zirveye damga vurdu! 'Macron seni de alalım buraya' http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/917811.aspx
- Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya getirdi! Paşinyan ve Aliyev Prag'da görüştü
- Film sahnesi gibi: Tanktan beyaz bayrak sallayarak inen Rus askerlerin teslim olduğu anlar görüntülendi
- Yürürken ayağına takılınca fark etti! İçinden sesler gelen şeyin ne olduğunu kimse çözemedi: Yetkililere seslendi
- Bilim adamları test edip onayladı! Ölümcül hastalık gözden erken teşhis edilebilecek
- Diyabete çare oluyor, astımı kesiyor… Ancak dikkat: Çekirdeğiyle sakın yemeyin! Bağırsakları tıkıyor, ameliyata kadar götürüyor