Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor
07.10.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 07.10.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
918330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/918330.aspx
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