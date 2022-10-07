Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23,31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır."
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alıyor
07.10.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 07.10.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
918339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/918339.aspx
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