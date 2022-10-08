Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Açıklamalarında okul öncesi okullaşma oranlarına değinen Bakan Özer, şunları söyledi: Bakanlık olarak 2022 yılındaki en büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ülkeleri ortalamalarına çıkarmak. Bu kapsamda 3 bin tane yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yeni bir proje başlattık. Şu ana kadar 1.710 adet yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına yetiştirdik. Türkiye’deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78’den yüzde 94’e çıkardık. Afyon’da bu seviyenin yüzde 95’e geldiğini gördük. Ama bunu yüzde yüze ulaştırmak için çalışıyoruz.

Bakan Özer, öğretmenlerle buluşmasında ise “Öğrenci sayısı 500’ün üzerinde olan okullara ilave temizlik personeli desteği sağlanacak. O çalışmamızda sonlara ulaştık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Öğrenciler için yeni bir mekanizmaya geçeceğiz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı seminerde eğitim sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim bütçesinin 8 milyondan 292 milyona çıkarıldığını belirten Özer, “Öğrenci ve öğretmenin eğitim süreçlerinde özellikle öğrencilerin bireysel kazanımlarını değerlendirme ile ilgili yeni bir mekanizmaya geçeceğiz. Öğrenci derslerden hangi seviyede olduğunu kendi seçecek ve öğretmenler bunu takip edebilecek.” İfadelerini kullandı.