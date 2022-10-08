Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşık 1 ay önce açıldı. Devlet, ders kitaplarının yanı sıra milyonlarca yardımcı kitabı öğrencilere dağıtarak aile bütçesindeki yükü hafifletmek istedi. Ancak birçok okuldan yardımcı kitap talep edildiğine dair şikâyetler geldi. “Devlet bütün kitapları ücretsiz verdi” diye sevinen ailelerin mutluluğu da kursaklarında kaldı. Tam yardımcı kitap şoku atlatılmışken bu defa da ‘kılık-kıyafet’le ilgili isyanlar patlak verdi.

2012 yılında ilk ve ortaokullara kıyafet serbestliği getirilmişti. Öğrenciler belli şartları taşıyan, okul armalı kıyafetleriyle eğitim-öğretimine devam edecekti. Ancak uygulamada yoğun şekilde aksaklık yaşanıyor. Bazı okul yönetimleri, yardımcı kitaplarda olduğu gibi kıyafet için de baskı uyguluyor. Adı konulmasa da ‘forma’ almak zorunda kalan velilerin aile bütçesi deliniyor. Birden fazla çocuk okutan ailelerin durumu ise çok daha vahim...

Bize ulaşan birçok şikâyete göre yaşanan tablo şu şekilde:

Türkiye’de okullarda kıyafet serbestliği var... Ancak bu serbestlik kâğıt üzerinde kalıyor. Çoğu okul, öğrencileri hâlâ tek tip kıyafete hapsetmenin hesabını yapıyor. Elbet bu uygulama birçok maddi istismarın da yolunu açıyor. İstanbul’daki bazı okul idareleri, sıcak havalar için tek renk armalı tişört, sonbahar ve kış ayları için de yine tek renk armalı polar ya da süveteri şart koşuyor...

Ancak belirtilen bu kıyafetlere ulaşmak veliler için o kadar kolay değil.

Açıkça adı konulmasa da ‘forma’ yerine geçen bu kıyafetler sadece müdür ve okul aile birliklerinin özel olarak anlaştığı noktalarda satışa sunuluyor.

Piyasadan yaklaşık 50 liraya alınabilen tişört, arma eklendikten sonra bu özel noktalarda ortalama 200-250 TL arasında satılıyor.

Birden fazla çocuk okutan veliler, sadece tek tişört bile alsa aile bütçesi ağır hasar görüyor. Tek tişört haftanın beş günü okula giden bir öğrenci için elbette yeterli değil. Veliler, yedek bir tişört alamadıkları için hemen her gün çocuklarının kıyafetini yıkayıp kurutup ertesi gün temiz bir şekilde giydirmek zorunda kalıyor.

Sonbaharla birlikte havalar serinleyince okul idareleri bu defa tişört yerine polar ve süveteri şart tuttu. Polar fiyatı tişörtten çok daha pahalı. Hatta bazı idareler, sabah dersten önce okul girişinde kılık kıyafet kontrolü yapılacağını, armalı poları olmayanların evlerine gönderileceğini söyleyerek çocukları tehdit etmeye başladı.

Bu tablo maliyet sebebiyle kıyafeti alamayan velileri zor duruma sokarken, çocukların da eğitim-öğretim hakkını ellerinden alıyor...

NAKIŞÇILAR 5 TL'YE DİKİYOR

Konuştuğumuz nakış ustaları en basit bir armayı 3 TL’ye, okulların istediği armaları ise 5 TL’ye hazırladığını söyledi. Üç aydır okul armaları için aralıksız çalıştıklarını belirten nakışçılar satışlardan memnun.

"BU RANTIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Eğitimciler “Serbest kıyafet değişikliğiyle eşitsizliğin ortadan kaldırılması hedefleniyordu. Çok cüzi bir fiyatla öğrencilerin okul kıyafetlerini alması düşünülüyordu. Ama maalesef olaylar çok farklı bir noktaya gidiyor. Arma demek, fiyatın beşe katlanması demek... Bu rantın önüne geçilmeli” dedi.

Okullara ilave personel Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.