Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

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