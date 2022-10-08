Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.
Şırnak Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
08.10.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 08.10.2022 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Şırnak Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
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918654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/918654.aspx
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