Türkiye Gazetesi

KPSS önlisans saat kaçta biter? 2022 KPSS önlisans kaç dakika sürecek? 9 Ekim Pazar sabahı başlayacak KPSS sınavı için geri sayım başladı. Sınavda ter dökecek önlisans mezunu adaylar sınavdan çıkış saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BİTER?

KPSS ön lisans oturumu saat 10:15’te başlayacak. Adaylara 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplamda 120 soru yöneltilecek. Sınav saat 12:25’te sona erecek.

SORU DAĞILIMI

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 3 Kasım’da açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.