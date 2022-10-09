Türkiye Gazetesi

KPSS Ön Lisans soru cevapları PDF! KPSS Ön Lisans Matematik Türkçe soru cevapları! KPSS 2022’de ön lisans oturumu tamamlanıyor. Tek oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara Genel Kültür’den 60, Genel Yetenek’ten 60 soru sorulacak. Sınavda en çok soru Türkçe ve Matematik’ten çıkacak. Peki; KPSS Ön Lisans Matematik Türkçe soru cevapları nasıl? 2022 KPSS Ön Lisans soru cevapları PDF yayınlandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORU CEVAPLARI!

Sınavla ilgili soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. ÖSYM’den konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU SORULACAK?

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matematik ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

2022 KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile öğrenilebilecek.

ÖSYM UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS önlisans sınavı oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

"Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur."

SINAVDA DİKKAT EDİLECEKLER

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

KPSS Ön Lisans'da sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde, sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı'nı, salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabileceklerdir.

2022 KPSS önlisans kaçta biter, kapılar kaçta açılacak? KPSS önlisans kaç dakika sürecek? ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS önlisans sınavları başlıyor. 9 Ekim Pazar günü tamamlanacak sınavda adaylar en yüksek puanı almak için yarışacak. Adaylara genel yetenek ve genel kültür soruları sorulacak. Saat 10:00’dan sonra adaylar KPSS sınav binalarına alınmayacak. Peki; KPSS önlisans saat kaçta biter? 2022 KPSS önlisans kaç dakika?