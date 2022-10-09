Türkiye Gazetesi

KPSS ön lisans kaç net kaç puan? KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim günü tamamlandı. Ter döken yüzbinlerce aday sınavda kaç net yaptığını öğrenmek istiyor. Net sayısına göre elde edilen puan artıyor. Peki; KPSS ön lisans 60,65,70,75,80,85 puan kaç net yapar? ÖSYM’nin açıkladığı formüle göre KPSS ön lisans kaç net kaç puan yapar sorusunun cevabı!

KPSS ÖN LİSANS KAÇ NET KAÇ PUAN? P93 PUANI

35 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

70 NET 85 PUAN

82 NET 90 PUAN

KPSS Önlisans düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 35 net yapmaları gerekmektedir.

KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gireceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır.p

P93 PUAN TÜRÜYLE ALIM YAPAN MESLEKLER

Belediyelerde zabıta memuru

Kamu kurumlarında şöför

Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

İşletmen & kontrolör

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Anbar memuru

Hizmetli

Kaloriferci

Polis

Astsubay

Sekreter

KPSS ÖN LİSANS SORU CEVAPLARI – 2022 KPSS Ön Lisans Matematik Türkçe soruları cevapları PDF! KPSS Ön Lisans soru cevapları arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS Ön Lisans Matematik Türkçe soruları cevapları araştırılıyor. 9 Ekim günü tamamlanan sınavın ardından adaylar hangi soruya ne cevap verdiğini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından açıklanacak kitapçıkta adaylar kaç puan aldığını öğrenebilecek. İşte; KPSS Ön Lisans soru cevapları PDF!