Türkiye Gazetesi

KPSS önlisans polis alımı baraj puanı kaç? POMEM KPSS önlisans polislik puanı kaç? 9 Ekim’de düzenlenen KPSS önlisans oturumuna giriş yapan adaylar arasında polis olmak isteyenler bulunuyor. POMEM üzerinden yapılan alımlarda KPSS önlisans yani P93 puan türü isteniyor. Adayların polis alımlarına girebilmesi için puan barajının üstüne çıkması gerekiyor. Peki; 2022 KPSS önlisans polislik puanı kaç?

KPSS ÖNLİSANS P93 POLİSLİK PUANI KAÇ?

İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sınavda adaylardan P93 puan türü istenecek. 27. dönem POMEM polis alımında polis adaylarından 93 puan türünden 65 taban puan istenmişti. Bu sene de bir değişiklik olmazsa KPSS önlisans polislik puanı 65 olacak. KPSS lisans mezunları, P3 puan türünden polislik başvurusu yapıyor. P3 puan türünün ise en az 60 olması gerekiyordu.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

27. dönem POMEM polis alımında şu şartlar istenmişti:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

KPSS ön lisans kaç net kaç puan? KPSS ön lisans 60-65-70-75-80-85 puan kaç net yapar? KPSS ön lisans 60,65,70,75,80,85 puan kaç net yapar? KPSS ön lisans kaç net kaç puan? Ön lisans mezunlarının giriş yaptığı KPSS oturumu 9 Ekim günü tamamlandı. Sınavın ardından adaylar kaç puan aldığını öğrenmek istiyor. Adaylar aldıkları puana göre tercih yapacak ve bir devlet kurumuna yerleşmeyi bekleyecek. İşte, KPSS ön lisans nete göre puan hesabı…

KPSS ÖN LİSANS SORU CEVAPLARI – 2022 KPSS Ön Lisans Matematik Türkçe soruları cevapları PDF! KPSS Ön Lisans soru cevapları arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS Ön Lisans Matematik Türkçe soruları cevapları araştırılıyor. 9 Ekim günü tamamlanan sınavın ardından adaylar hangi soruya ne cevap verdiğini öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından açıklanacak kitapçıkta adaylar kaç puan aldığını öğrenebilecek. İşte; KPSS Ön Lisans soru cevapları PDF!