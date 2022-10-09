Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
09.10.2022 - 16:19 | Son Güncelleme: 09.10.2022 - 16:20
Türkiye Gazetesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
Etiketler : ilan,öğretim uyesi,
918960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/918960.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER