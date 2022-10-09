Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim elemanı alıyor
09.10.2022 - 16:22 | Son Güncelleme: 09.10.2022 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim elemanı alacağını duyurdu
Etiketler : ilan,
918963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/918963.aspx
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