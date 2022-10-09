Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alıyor
09.10.2022 - 16:24 | Son Güncelleme: 09.10.2022 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : basın ilan kurumu,
918966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/918966.aspx
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