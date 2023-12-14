AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 2024 eğitim öğretim yılı içerisinde Açıköğretim Fakültesi ara dönem sınavları tüm Türkiye genelinde 9 - 10 Aralık cumartesi pazar günü gerçekleştirildi. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de sonuç tarihi adayların gündeminde yer alıyor. Bu noktada öğrenciler, "AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 2023 2024 Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi sınav sonuçları açıklandı mı" gündemde tutuyor. İşte AÖF ara sınav sonuçları hakkında tüm merak edilenlerin cevabı...

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda yapıldı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

AÖF SINAVI HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

AÖF, Açıköğretim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. Açıköğretim, üniversitelerin bünyesinde bulunan bir fakültedir ve genellikle uzaktan eğitim yoluyla öğrencilere eğitim imkanı sunar. AÖF bünyesinde lisans ve önlisans düzeyinde çeşitli programlar bulunmaktadır.

AÖF sınavları ise bu programlarda kayıtlı öğrencilere yönelik düzenlenen sınavlardır. Açıköğretim öğrencileri genellikle dönem sonu sınavlarına girmek zorundadır. Bu sınavlar, genellikle yıl içinde alınan derslerin sonunda yapılan ve öğrencilerin öğrendikleri konuları değerlendirmeye yönelikdir. Ayrıca, bazı derslerde ara sınavlar ve bütünleme sınavları gibi ek sınavlar da düzenlenebilir.