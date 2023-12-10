AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Ve sınavlar yapıldı! Anadolu Üniversitesi Güz Ara Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Tüm Türkiye'de 10 ilde düzenlenen AÖF güz ara sınavları tamamlandı. Binlerce öğrenci Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF sınavlarına katılım gösterdi. Kim zor buldu, kimi kolay. Şimdi sınav heyecanı yerini sonuçları öğrenme heyecanına bıraktı. Bugünden itibaren kısa bir süre içerisinde AÖF sınav sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Anadolu Üniversitesi Güz Ara Sınav ne zaman açıklanır? İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF ara sınav sonuçlarının 24 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAVI HAKKINDA

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavı, Türkiye'deki Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve uzaktan eğitimle öğrenim gören öğrencilere yönelik yapılan bir sınav sistemidir. AÖF sınavları, her yarıyılın sonunda gerçekleştirilerek öğrencilerin öğrenim süreçlerini değerlendirmek amacıyla düzenlenir. Bu sınavlar, çoğunlukla çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve öğrencilere derslerindeki bilgi düzeylerini ölçme fırsatı sunar. AÖF sınavları, genellikle merkezi olarak belirlenen sınav merkezlerinde veya online olarak yapılmaktadır, ve başarıya ulaşan öğrenciler belirli bir programa bağlı olarak lisans veya önlisans derecelerini alabilirler.