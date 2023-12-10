AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

AÖF sınav soruları ve cevapları 2023 2024 için geri sayım başladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Güz dönemi yarıyıl ara sınavları sınav bölgesi olarak belirlenen 10 ilde 9 ve 10 Aralık cumartesi pazar günlerinde düzenlendi. Sınava binlerce öğrenci katılım gösterdi. Özelilkle İstanbul'da sınav bölgesinde okullarda yoğunluk yaşandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte AÖF cevap anahtarı....

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2023 2024

AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

2023 2024 AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

2023 2024 AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF ara sınav sonuçlarının 24 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TARİHLERİ

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.