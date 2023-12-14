AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Açık öğretim Lisesi sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? Her sene birkaç dönem biçiminde düzenlenen AÖL sınavları için geri sayım başladı. Senenin ilk dönemki açık lise sınavları için tarihler tespit edildi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yazılı belgelerle okullarda yüz yüze gerçekleştirileceği de açıklandı. Bununla birlikte belirlenenenler içerisinde Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgeleri için gün tespit edildiği de yer aldı. Peki AÖL (açık lise) sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ne zaman, kaç gün kaldı? İşte AÖL sınavları hakkında tüm merak edilenler...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. İşte sınav yerlerinin açıklanacağı gün ve adres...

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAVI NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavı, Türkiye'de öğrencilere uzaktan eğitim imkanı sağlayan bir sistemde yer alan ve genellikle yazılı, sözlü ve performans sınavlarından oluşan bir değerlendirme sürecidir. Bu sınavlar, öğrencilere belirli dönemlerde verilen derslerden elde ettikleri bilgi ve becerileri ölçerek notlandırma amacı taşır. Açık öğretim sistemi, çalışan bireyler, uzak yerleşim bölgelerinde yaşayanlar veya düzenli bir okula devam edemeyen öğrencilere esnek bir öğrenme ortamı sunarak eğitim almalarına olanak tanır. Sınavlar, öğrencilerin konuları anlama, uygulama ve eleştirme yeteneklerini değerlendirirken, mezuniyet için gereken kredi sayısını tamamlamış öğrencilere lise diploması verilmesini sağlar.