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    ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Asgari ücret kaç lira olacak?

    Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Bakan Işıkhan asgari ücreti açıklama saatini belirtti. Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammının saati verildi. Peki 2024 asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 2024 asgari ücret kaç lira olacak?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Asgari ücret kaç lira olacak?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı için 3. toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileri bir araya geldi. Saatlerce süren toplantı sona erdi. Bakan Işıkhan 19:45'te asgari ücreti açıkladı. 

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    2024 asgari ücret zammına dair Beştepe'de taraflar bir araya geldi. 70 milyondan daha fazla çalışanı etkileyen asgari ücret zammı 27 Aralık 2023 tarihinde saat 19:30'da açıklanacağı söylenmişti. Ancak saat 19:45'i buldu. Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeler Beştepe'de devam etmişti. Bakan Işıkhan  "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" dedi. Atalay ise açıklamasına "Külliye'ye gideceğiz, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Bugüne kadar rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Uzlaşırsak masada gidip otururuz. Uzlaşmazsak, katılmıyoruz deyip çıkarız işin içinden" sözlerine yer vermişti. Bakan Işıkhan canlı yayında aasgari ücretin zam oranının yüzde 49 olduğunu açıkladı. Net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi. 

     

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Asgari ücret kaç lira olacak?

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Eğitim > ASGARİ ÜCRET ZAMMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Asgari ücret kaç lira olacak?
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