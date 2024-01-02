MSÜ BAŞVURU TARİHİ! MSÜ başvuru nasıl yapılır 2024? MSÜ başvuruları ne zaman 2024?

2 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:10

Milli Savunma Üniversitesi 2024 sınavına başvuruda bulunacak adayların beklediği tarih geldi çattı. Milyonlarca öğrenci, 2024 MSÜ sınav başvurusunun başlamasını bekliyordu. Peki “MSÜ başvuruları ne zaman 2024? MSÜ başvuru şartları nelerdir? MSÜ ne zaman, saat kaçta?” İşte ayrıntılar…

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

MSÜ adayları, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilirler.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ kılavuzunda yer alacak. Adaylar kılavuza 3 Ocak 2024 tarihinden başlayarak ÖSYM'nin web sitesinden erişebilirler. Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekmektedir.

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden alınacak. Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylardan bazı şartları yerine getirmeleri istenmektedir. Bunlar yaş sınırı ve genel olarak aranan kriterler şu şekildedir;