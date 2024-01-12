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    Nisan ara tatil ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil takvimi nasıl?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında birinci dönem yarı yıl tatiline sayılı günler kala ikinci ara tatil ne zaman sorusu merak ediliyor. Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil takvimi nasıl? Yarıyıl tatili ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    Nisan ara tatil ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil takvimi nasıl?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında uygulandı. 22 Ocak'ta birinci dönemi tamamlayacak olan ilk ve ortaöğretim kurumlarının ikinci ara tatili ne zaman olacağı merak ediliyor. Nisan ara tatlii ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil takvimi nasıl? Yarıyıl tatili ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor?

    NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

    2 Şubat tarihinde ikinci dönem için okula dönecek öğrenciler ikinci ara tatiline 8-12 Nisan tarihlerinde çıkacak. 

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili yapılacak. 

    2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTİYOR?

    11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim yılı, 14 Haizran 2024'te sona erecek. 

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Eğitim > Nisan ara tatil ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil takvimi nasıl?
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