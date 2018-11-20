Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı üzerine, Çorum  Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri, soğan üretiminin yapıldığı Alaca ilçesindeki  depolara yönelik denetim çalışması başlattı.

İlçenin büyük soğan üreticisi konumundaki kişilere ait depolarda  denetimde bulunan ekipler tarafından stoklardaki ürün miktarları belirlendi. Depo  denetimlerinde, hasat döneminden itibaren soğanın alış ve satış fiyatları ile  spekülatif fiyat gelişmelerinin yaşandığı son dönemdeki alış ve satış fiyatları  incelendi. Evrak denetimleri de yapılarak, tutanak tutuldu.

Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin'in de katıldığı denetim sonuçları,  vergi incelemeleri için veri teşkil edecek, gerekli bilgiler Ticaret Bakanlığı  ile de paylaşılacak.

Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un tüm ilçelerinde  denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, soğan fiyatlarına ilişkin  spekülatif hareketlerin önlenmesi için gerekli yaptırımların uygulanacağını  söyledi.