Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında düzenlenen, 22. Uluslararası İş Forumuna katıldı. Burada konuşan Albayrak, piyasada belirsizliğin kalkmasıyla enflasyonun da gerileyeceğini, son ÖTV ve KDV düzenlemelerinin etkisi ile çok pozitif bir kasım ayı tablosuna doğru ilerlediklerini söyledi. Mobilya, otomotiv ve beyaz eşya sektöründen aldıkları haberin kendilerini sevindirdiğini belirten Albayrak; sanayiciler ve üreticiler açısından bu gelişmelerin, finansmana erişimde ve üretim maliyetlerinde ciddi düzeltmeleri de beraberinde getireceğine inandıklarını söyledi.