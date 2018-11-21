Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını açıkladı.

"Dünya-yi İktisad" gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir toplantıda konuşan Mueyyidi, "Sunulan raporlara göre, geçen yıl 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ülkeye sokuldu ya da ülke dışına çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Abdullah Hindiyani de İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda kaçakçılıkla ilgili istatistiki bilgiler verdi.

Yakıt fiyatlarının bölge ülkelerine göre İran'da oldukça ucuz olduğunu bunun da akaryakıt kaçakçılığını artırdığını belirten Hindiyani, "Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu'nun verilerine göre, son üç ayda günlük 10 ila 13 milyon litre akaryakıt kaçakçılığı yapıldı." diye konuştu.

Hindiyani, bu durumun önüne geçmek için araç sahiplerine yönelik yakıt kotalarını sübvanse etme, fiyatları ayarlama ve yakıt kaçakçılığını azaltma amacıyla sunulan yakıt kartı uygulamasının yeniden hayata geçirildiğini aktardı.

Bu açıklamaların İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ülkede tartışmalara neden olan kara para aklandığına yönelik iddialarından sonra gelmesi dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonunu da (CFT) kapsayan Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üyelikle ilgili yasa tasarıları hakkında 12 Kasım'da "Khabaronline" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklıyor. Aynı kişiler milyonlarca tümeni de kara para aklamayla ilgili düzenlenen yasa tasarıları aleyhinde kamuoyu oluşturmak için harcıyor." demişti.

Zarif'in ülkede kara para aklandığına yönelik açıklamaları muhafazakar çevreler tarafından sert eleştirilerin hedefi olurken İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "kara para aklama" açıklamasını belgelendirmeye çağırmıştı.