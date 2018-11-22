Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Son günlerde fiyatının yükselmesi ve stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen soğanda yeni oyunlar ortaya çıkmaya başladı. Küf hastalığını bahane edip fiyat arttıran stokçular, soğanı hallere vermek yerine sosyal medya üzerinden iki katı fiyatla satışa çıkardı. Facebook’ta ilan veren satıcılar iletişim numaralarını paylaşarak alıcıların kendileriyle irtibat kurmasını sağlıyor, ardından fiyatta anlaşılırsa soğanın nakliyesi de yapılıyor. İnternet üzerinden satılan soğanın fiyatı da katlanıyor. Normal şartlarda tonu 1.000 - 1.500 TL arasında olan soğan internet üzerinden 3 bin TL’ye kadar satılıyor. Sadece Facebook üzerinde 20’nin üzerinde satış ilan bulunuyor. Kiloyla satan da var, 70 ton satan da. Toplamda ise 200 bin ton soğan satışa sunuluyor. İnternet üzerinden satışların en çok yapıldığı yerler ise son günlerde stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Ankara’nın Polatlı ilçesi ve Çorum. Türkiye’de soğanın yüzde 70’i bu iki bölgede üretiliyor.



SEKTÖR TEMSİLCİLERİ DE TEPKİLİ

Soğan rekoltesinin geçen yıla göre sadece yüzde 7 düştüğünü, küf hastalığının da yüzde 10’luk ürün kaybına yol açtığını belirten sektör temsilcileri, bu durumun son 15 günde yüzde 100’e varan fiyat artışını açıklamaya yetmediğini belirtiyor. Sektör temsilcileri “Soğan fiyatı normalde mart gibi depolarda ürün azaldığında yükselir. Şimdiden bu artışlar hiç normal değil. Ürün tarladan depoya girdi, yine stokçular iş başına geçti” değerlendirmesini yaptı. Bir başka üretici temsilci de “Soğan piyasada 2 liradan satılırken 5 liraya çıkması mümkün değil. Soğan, üreticiden 1 veya 1,5 liraya alınabilir. Pazarda da 2 veya 2,5 liradan satılabilir. Şu anda soğana bu kadar zam gelmesini gerektiren olağanüstü bir durum söz konusu değil” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

45 DEPOYA BASKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız” sözlerinin ardından Tarım Bakanlığı harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, 45 depoya baskın yaptıklarını belirterek, “İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak” dedi.