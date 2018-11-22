Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hindistan’da düzenlenen bilgi yarışmasında finale kaldığı için cezalandırılan fakir bir gencin hikayesinin anlatıldığı Slumdog Millionaire filminin benzeri Türkiye’de yaşandı. Hadi’de geçtiğimiz hafta 20 bin liralık ödülün sahibi olan genç, gelen tehditler üzerine sosyal medya hesaplarını sildi.

Mobil canlı bilgi yarışması Hadi Türkiye’de yeni bir akım başlattı. Mart ayında düzenlediği ilk canlı yarışmayla adını duyuran Hadi’de her günde ortalama 800 bin kişi ödül için bilgilerini sınıyor. Yarışmalar öğle ve akşam 15 dakikalık iki seans hâlinde gerçekleştiriliyor. Yarışmanın ödülleri sponsorlar tarafından karşılanırken, bugüne kadar 1 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’nin kurucu ortaklarından Emre Ulusoy, 5 milyondan fazla üyenin bulunduğu platform üzerinden bugüne kadar tek seferde 70 bin lira ödül verdiklerini belirterek, geçen hafta ise bir ilk yaşandığını anlattı. Ulusoy “478 bin kişinin katıldığı yarışmada 20 bin liralık ödül tek bir kişiye gitti. İnsanlar sanki sayısal loto tutturmuş gibi çıldırdı. Ödülü kazanan freelancer çalışan bir genç. Vergi kesintileriyle birlikte 18 bin lira ödeme yaptık. Ancak yarışmacıya Twitter ve Insagram hesaplarından ulaşarak tehdit etmişler. Telefondan arayıp “Sana o parayı yedirmeyeceğiz”, “Sahtekârsın, hile yaptın” diyenler bile olmuş. O da bütün sosyal medya hesaplarını kapatmış. Biz de kendisini davet ettik ama korktuğu için gelmek istemiyor” dedi.



GOOGLE’DE SEARCH YAPAN YAZILIM GELİŞTİRMİŞLER

Yarışmacıların ödül için her yolu denediğini dile getiren Ulusoy “Soruları çözebilmek için kod yazanlar bile var. Google’da search yapan bir yazılım yapmışlar. Yazılım ekran görüntüsü üzerinden Google da aratma yapıyor. Sorulara şifre koyduk, artık yapamıyorlar. Ayrıca Google’de bulunmayan sorular soruyoruz. Mesela ‘Aşağıdaki coğrafi keşiflerden hangisi ilk önce yapılmıştır’ diye sorduğumuzda bunu Google’da aratmanız mümkün olmuyor. Ya da ‘Bu resim kime ait’ dediğimizde Google’da aratmıyorlar. Yarışmaya katılanların taktikleri varsa bizim de var” ifadelerini kullandı. Yarışmanın şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten Ulusoy, katılımcılar arasında kesinlikle ‘bot’ üye bulunmadığını kaydetti.

OSCAR ÖDÜLLÜ ORTAK

Canlı yayında yarışma fikri, Hadi’nin yatırımcılarından Oscar ödüllü prodüktör Nick Reed tarafından ortaya atıldı. ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının devamı niteliğindeki format, video ve canlı yayın trendi ile harmanlanarak süreç başladı. Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lena Software ekibi tarafından kuruldu. Nick Reed, uygulamaya mentorluk ve kreatif pazarlama desteği de veriyor. Hadi bugüne kadar ise 1,5 milyon dolarlık fon desteği almayı başardı.

TURKCELL SAYESİNDE OLDU

Hadi’nin alt yapı desteğini Turkcell sağlıyor. “Turkcell’in desteği olmasa bu işi yapamazdık” diyen Ulusoy şunları söyledi: “İlk yayınımıza 5.800 kişi katıldı. İkinci yayında sistem çöktü. Meğer biz ilk yayında sistem kapasitesinin yüzde 98’ine ulaşmışız. İkinci yarışmada daha çok ziyaretçi geldiği için sistem kaldırmadı. Bu problemi aşmak için yurt içi ve yurt dışında bir çok firmaya başvurduk. Sadece Turkcell yapabileceğini söyledi. Gebze’deki veri merkezinde bizim için özel geliştirmeler yaptılar. Türkiye’deki en iyi sistemciler Turkcell’in veri merkezinde çalışıyor. İki ay boyunca data center’a kapanıp bizim için çalıştılar. Hâlâ AR-GE çalışmaları yapılıyor.” Ulusoy, şu an gelinen noktada 1-15 milyon yarışmaya aynı anda hizmet verecek kapasiteye ulaştıklarını, Turkcell dışında dünyada bu hizmeti verecek çok az sayıda firma bulunduğunu söyledi.



YURT DIŞINA AÇILACAK

Agresif bir büyüme planlayan Hadi, kasım ayında ilk ülkede oynanmaya başlanacak. Arap bölgesi, Brezilya, Ukrayna, Fransa ve Almanya öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

EV VERMEK İSTEYEN BİLE VAR

Hadi’de yarışmanın ödülleri sponsorlar tarafından karşılanıyor. Ulusoy, kasım ayı sonuna kadar kontenjanın dolduğunu belirterek “Ev, araba vermek isteyen firmalar bile var. İstanbul’da bir firma ev verelim diye teklif etti. Başka bir firma evi metrekareye bölüp ödül olarak vermek istedi. Ancak şu an formatımız buna uygun değil” dedi. Bugüne kadar bir gün içerisinde en fazla 111 bin lira ödül verdiklerini anlatan Ulusoy yılbaşı gecesi büyük ödülle en az 1 milyon kişi yarıştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

YENİ YARIŞMALAR GELİYOR

Hadi’yi 24 saat canlı yayın yapan bir televizyona dönüştürmek istediklerini dile getiren Ulusoy, yeni yarışmaların müjdesini verdi. Ulusoy “Çocuk yarışması gelecek. Onlara para yerine puan vereceğiz. Puanlarını kullanarak hediye alabilecekler. Pazartesi geceleri futbol gecesi olacak. Paparazzi, genç kızlar, genç erkekler, yaşlılar kategorilerinde toplam 7 -8 tane yeni yarışmamız olacak. Yeni yarışmaların yanı sıra 2019 yılında yeni formatlarımız olacak. ‘Son Kalan 100’ diye bir yarışma düşünüyoruz. Yarışmacıları eleyerek 100 kişiye indireceğiz. Ödülü 100 kişiye vereceğiz” dedi.