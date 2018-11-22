Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bakanlığının bütçe sunumunda konuşan Bakan Kurum, proje hayata geçerken doğal, tarihî ve kültürel değerleri gözetilerek hazırlanacak imar planları ile yeni şehircilik vizyonuna uygun yaşam alanları inşa edileceğini söyedi. Kurum “Projede yatay mimari esas alınacak, insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacak” diye konuştu. 2B kapsamında 531 bin taşınmazın satılıp 11 milyar TL gelir elde edildiğini, TOKİ’nin geçmiş yıllardakine ek olarak 105 bin sosyal konut çalışmasına devam ettiğini belirtti. Kurum, İmar Barışının ardından kaçak yapılaşma iddiaları üzerine “2018’de yapılanların hepsi yıkılacak. Müsaade etmeyiz” dedi.

Sıfır atıkla 20 milyar TL

Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Projesinin 8 bin 668 kurum binasında uygulanmaya başlandığını, uygulamanın 2023 yılında tüm kurum ve kuruluşlarda hayata geçmesiyle 20 milyar TL’lik ekonomik kazanç, 100 bin kişilik istihdam sağlayacağını söyledi. Ambalaj atıklarının etkin olarak toplanması için zorunlu depozito getirilecek, paralı poşet kararlılıkla uygulanacak.

Hedef 3 bin km bisiklet yolu

1 Haziran 2019’dan sonra yeni planlarda yaya ve bisiklet yolları zorunluluğu getirileceğini söyleyen Bakan Kurum “Bu kapsamda, Bakanlığımızın finansal desteği ile 3 bin kilometre bisiklet yolu ile 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu ve 60 kilometre çevre dostu sokak yapılacak” dedi.