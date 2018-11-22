Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara merkezli Hidromek’i 1978 yılında kuran Hasan Basri Bozkurt, 70 yaşında vefat etti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Bozkurt’un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Bozkurt'un vefatı, kurucusu olduğu şirketin sosyal medya hesabında da bu fotoğraf karesi ile paylaşıldı.



KÜÇÜK BİR ATÖLYEDE KURDU

Ankara Siteler’de küçük bir atölyede Hidromek’i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

Hürriyet