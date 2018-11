Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Yılın en büyük indirimlerinin yapıldığı Black Friday geldi çattı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 milyar liralık satışın yapıldığı Black Friday'da bu yıl 5 milyar liranın üzerinde satış bekleniyor. ABD'de çıkıp dünyaya yayılan Black Friday çılgınlığı Türkiye'de Efsane Cuma, Beklene Cuma ve Süper Cuma adıyla gerçekleştiriliyor. Her yıl kasım ayının üçüncü cuma günü yapılan Black Friday bu yıl ise 23 Kasım tarihine denk geldi. Bugüne özel tüm ürün gruplarında yüzde 70-80’lere varan indirimler gerçekleştirildiğini belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu yüzden ihtiyacınız olan ürünleri satın almak için bu önemli gün yılın en doğru zamanı. Diğer taraftan bazı e-ticaret şirketleri bugüne özel olarak ev, arsa, otomobil, motosiklet satışı da yapıyor” dedi.



GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de dünyanın dört bir yanından çok sayıda şirketin her yıl ürünlerinde ciddi indirimler yaptığı "Efsane İndirim"in, Türkiye’de de e-ticareti ciddi şekilde canlandırdığını söyledi. “Efsane İndirim kapsamında biz de 'Süper Cuma' ismini verdiğimiz kampanyamızla tüketicilerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz” diyen Elçin, şunları kaydetti: “23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilerimize yüzde 80’e varan indirimler sunacağız. Kampanyalarımız gece 24:00'a kadar.”



Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri "Efsane İndirim" gününde 15 bin iş ortaklarıyla birlikte, sadece 1 günde 45 günlük ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Erturan, stoklarda beklettikleri 550 milyon adet ürünün yüzde 80'e varan indirimlerle satışa sunulduğunu vurguladı. Hepsiburada'ya gelenler ev, arsa, motosiklet hatta uçak bile alabilecek. Black Friday kapsamında Amazon, Morhipo, Trendyol gibi e-ticaret firmaları ise bir hafta boyuncu indirimli ürün satacak.



İşte indirimler



GİYİM

- D’S Damat tüm 2018/19 kış koleksiyonu ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

- Koton, 23-24-25 Kasım tarihlerinde kaban, mont ve triko tasarımları hariç tüm koleksiyonlarda yüzde 30 indirim sunuyor.

- Kiğılı, yeni sezon ürünlerinde yüzde 50 indirimin yanı sıra 3 adet ve üzeri alışverişlerde ek yüzde 20 indirimle satışa sunuyor.



KONUT

- Nef ilk defa satışa çıkaracağı Nef Ortayaka, Nef Arsa ve Nef Brentford London projelerinde daireleri 300 bin TL’ye varan indirimlerle müşterilerle buluşturuyor.

- AND Gayrimenkul, AND Pastel projesiyle Black Friday alışveriş günlerine dahil oluyor. 24 - 25 Kasım tarihlerinde de devam edecek kampanya 19:00- 00:00 saatleri arasında geçerli olacak. Her gün seçili 10 dairede yüzde 40 indirim uygulanacak.



TEKNOLOİ

- Sony, bugüne özel olarak pek çok üründe yüzde 50’ye varan indirimler sunuyor.

- LG’nin 23 Kasım sabahı 10.00’da başlayıp 00.00’da sona erecek kampanyası kapsamında G7’ThinQ'yu sadece 7 TL’ den satın almak mümkün olacak.

- Arçelik, notebook ve tabletlerde 3.000 TL, cep telefonlarında 1.400 TL, TV’lerde 1.100 TL, küçük ev aletlerinde 630 TL, hobi ve aksesuarlarda 400 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

- 23-24-25 Kasım tarihlerinde Xiaomi ürünlerinde yüzde 15 indirim VADİSTANBUL AVM’deki Mi Store'da tüketicileri bekliyor.

- MediaMarkt, “Şahane Cuma” kampanyası ile akıllı telefonlarda yüzde 33, notebooklarda yüzde 28, LED TV’lerde yüzde 25, oyunlarda yüzde 22, gaming monitörlerde yüzde 18’e varan indirimler uygulayacak. Kampanya süresince yüzlerce üründe de yüzde 70’i bulan indirimler müşterileri bekliyor.



Türk şirketinden

Black Friday ordusu

Black Friday'da ABD'de 5 milyar doların üzerinden Avrupa’da ise 40 milyar avronun üzerinden satış bekleniyor. Black Friday kapsamında, Netlog’un yurt dışında bulunan 28 deposunda 8 milyon siparişin paketleneceğini belirten Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, “Talebe yetişmek için İngiltere, Hollanda ve Belçika’daki depolarımızda 4 bin kişilik ilave istihdam sağladık. Böylece tarihinde ilk defa Netlog’un çalışan sayısı 15 bine ulaştı” diye konuştu.