Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Kasım ile biten haftada 1 milyar 364 milyon dolar artarak 89 milyar 746 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 536 milyon dolar artarak 69 milyar 472 milyon dolardan 71 milyar 8 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde ise 16 Kasım haftasında 172 milyon dolar düşüşle 18 milyar 738 milyon dolara indi.

