Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, zirvenin açılışındaki konuşmasında, MÜSİAD olarak yıllardan beri birçok Afrika ülkesinde çalışma yaptıklarını belirterek, Sudan’da birçok Türk şirketin kurulmasını sağladıklarını bildirdi. Yarar, Türkiye’nin tecrübelerinden Afrika ülkelerinin faydalanacağı çok şey olduğunu belirterek Afrika’da tarım, madencilik ve su kaynaklarının çok mühim olduğunu ifade etti. MÜSİAD olarak Afrika’nın her yerinde şube açmak istediklerini belirten Erol Yarar, devletin önünü açan çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.