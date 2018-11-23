Uluslararası İş Forumu (IBF) Genel Başkanı Erol Yarar, zirvenin açılışındaki konuşmasında, MÜSİAD olarak yıllardan beri birçok Afrika ülkesinde çalışma yaptıklarını belirterek, Sudan’da birçok Türk şirketin kurulmasını sağladıklarını bildirdi. Yarar, Türkiye’nin tecrübelerinden Afrika ülkelerinin faydalanacağı çok şey olduğunu belirterek Afrika’da tarım, madencilik ve su kaynaklarının çok mühim olduğunu ifade etti. MÜSİAD olarak Afrika’nın her yerinde şube açmak istediklerini belirten Erol Yarar, devletin önünü açan çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Afrika’nın her yerinde şube açmak istiyoruz
23.11.2018 - 06:53 | Son Güncelleme: 23.11.2018 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MÜSİAD EXPO kapsamındaki Türkiye-Afrika Zirvesi, “Gelişen Afrika Nüfusu ve Ekonomisinde Enerji ve Tarımsal Öncelikler” ana temasıyla, Afrika ülke temsilcileri ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Etiketler : MÜSİAD EXPO,
589978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/589978.aspx
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